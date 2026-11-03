Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Болгарии Илияне Йотовой.

Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

Выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю избрания на пост Президента Республики Болгария.

Нынешний уровень основанных на добрых традициях азербайджано-болгарских межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Болгарии".