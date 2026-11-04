Билеты в кино теперь и в приложении ABB mobile!

Банк ABB, стремясь стать надежным партнером клиентов в их повседневной жизни, развивает новые партнерские отношения для дальнейшего расширения возможностей в этом направлении. 3 ноября 2026 года между Банком и компанией CineMastercard было подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает размещение бренда Банка в кинотеатрах и присвоение премиальным залам названия «Залы Банка ABB», создание возможностей для таргетированной рекламы Банка ABB, заблаговременное предоставление Банку расписания специальных показов и разработку эксклюзивных предложений для клиентов Банка ABB. Кроме того, соглашение охватывает реализацию совместных инновационных проектов, предоставление клиентам Банка ABB раннего доступа к продаже билетов, а также обеспечение взаимной интеграции мобильных приложений.

Благодаря этому партнерству пользователи приложения ABB mobile впервые в Азербайджане смогут приобретать билеты в кино непосредственно через ABB mobile без необходимости использования каких-либо других платформ.

В приложении можно будет искать фильмы и сеансы, выбирать билеты и места, приобретать билеты в кино и удобно оплачивать их непосредственно через ABB mobile.

ABB mobile объединяет на единой платформе возможности для удовлетворения повседневных потребностей клиентов. В рамках этого подхода интеграция новых сервисов в приложение будет продолжена и в дальнейшем.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.