Арестован Мурад Фетиев, объявленный в международный розыск за организацию сепаратистских действий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мурад Фетиев, объявленный в международный розыск, арестован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, продолжаемых СГБ Азербайджана, обеспечена транспортировка в Азербайджан Фетиева Мурада Гариб оглу, объявленного в международный розыск в 2025 году, и привлечение его к следствию.

Установлено, что Мурад Фетиев по поручению радикальных центров, управляемых из-за рубежа, с целью нарушения территориальной целостности Азербайджанской Республики, разжигания национальной ненависти и вражды создавал в социальных сетях различные группы и привлекал к участию в них представителей малочисленной этнической группы, проживающих как за рубежом, так и в Азербайджане и придерживающихся экстремистских взглядов.

В то же время он организовывал отбор среди них лиц, особенно выделявшихся своими радикальными взглядами, сбор информации о важных стратегических объектах на территории страны, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Некоторое время назад ряд членов данной преступной группировки был привлечен к уголовной ответственности и арестован за подготовку нападения на государственное предприятие и захвата заложников с целью ослабления обороноспособности и экономической безопасности Азербайджанской Республики.

Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Мурада Фетиева, обвиняемого по статьям 214-2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 283-1 (Разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.