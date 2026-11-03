Иран предупредил о глобальных последствиях возможного применения ядерного оружия против страны

БАКУ/ Trend/ - В случае появления официальных заявлений о возможности применения ядерного оружия против Ирана последствия такого шага не ограничатся одним регионом.

По информации Министерства иностранных дел Ирана, об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади на мероприятии, организованном в Тегеране.

"До сих пор официальные представители каких-либо стран, в том числе США, не делали заявлений о возможности применения тактического ядерного оружия против Ирана. Подобная информация распространялась лишь в некоторых СМИ.

Если официальное лицо такой страны, как США, которая является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обладает ядерным оружием, заявит о намерении применить тактическое ядерное оружие против отдельных объектов и инфраструктуры Ирана, вопрос приобретет более широкий международно-правовой характер.

Подобная угроза будет означать полное разрушение системы международного ядерного права и Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил он.

Замминистра заявил, что в случае применения тактического ядерного оружия против Ирана Тегеран не останется безучастным наблюдателем и не ограничится правовыми протестами на международной арене.

По его словам, в таком случае международно-правовые режимы перестанут действовать не только в отношении Ирана, но и для многих других стран, участвующих в этих механизмах.

Отметим, что в последние дни американский журналист Такер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по горе Коланг, расположенной в центральной части Ирана, рассматривая ее в качестве потенциальной цели.

Утверждается, что Тегеран возобновил программу обогащения урана в этом районе.