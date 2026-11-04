bp: Капзатраты на "Азери-Чираг-Гюнешли" выросли более чем на 19%

БАКУ/Trend/- В рамках разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, январе-сентябре 2026 года bp и ее партнеры по проекту направили около $401 млн на операционные расходы и около $1,088 млрд на капитальные затраты. Об этом говорится в среду в отчете bp о деятельности компании.

Таким образом, операционные расходы увеличились на 3,35% по сравнению с $388 млн за аналогичный период 2025 года, тогда как капитальные затраты выросли на 19,3% по сравнению с $912 млн годом ранее.

"В третьем квартале продолжилась программа высокодетальной 4D-сейсморазведки с использованием донных узловых станций на АЧГ: проводились интерпретация и интеграция данных, полученных в 2025 году. Параллельно продвинулась подготовка к третьему году сбора данных, начало которого запланировано на январь 2027 года", - говорится в сообщении компании.

bp также отметила, что в третьем квартале была безопасно и с опережением графика завершена кампания подводных работ по обслуживанию скважин в районе глубоководного участка "Гюнешли". В ее рамках были проведены работы на семи скважинах, которые ранее считались труднодоступными для обслуживания с использованием традиционных методов.

Кроме того, был успешно завершен проект расширения газовых мощностей "Центрального Азери" (Central Azeri Gas Expansion, CAGE), позволивший увеличить возможности платформы "Центральный Азери" по обратной закачке газа на 20% и тем самым содействовать максимальному повышению коэффициента извлечения нефти из действующих скважин.

Проект предусматривал модернизацию четырех действующих компрессоров закачки газа на платформе. Работы проводились в условиях продолжающейся эксплуатации платформы, без необходимости остановки производственных мощностей или дополнительного сжигания газа на факеле.

Также были внесены изменения в трубопроводную систему всасывающего коллектора компрессоров для увеличения мощности закачки газа и повышения гибкости эксплуатации оборудования. Эти работы были выполнены в рамках планового технического обслуживания платформы "Центральный Азери" в августе, после чего завершились все необходимые мероприятия по итогам модернизации.

Отметим, что оператором проекта разработки АЧГ от имени участников соглашения о разделе продукции является BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) – 30,37%, SOCAR – 35,30%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ONGC Videsh – 2,92%.