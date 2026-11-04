АБР расширяет поддержку CAREC в рамках новой стратегии регионального сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) расширяет поддержку региональных программ сотрудничества, в том числе Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). В рамках новой стратегии банк намерен увеличить долю операций, направленных на поддержку трансграничных инициатив, до 30 процентов к 2030 году.

По информации АБР, новая Операционная стратегия по активизации регионального сотрудничества и интеграции, утвержденная в марте, направлена на расширение трансграничной торговли и инвестиций, укрепление экономической устойчивости и решение общих экологических проблем.

В рамках стратегии АБР намерен уделять приоритетное внимание развитию трансграничных транспортных, энергетических и цифровых связей, упрощению торговых процедур, защите природных ресурсов и повышению готовности к стихийным бедствиям.

В Центральной Азии банк поддерживает усилия по модернизации пунктов пересечения границы и упрощению торговых процедур в рамках программы CAREC. Эти меры призваны улучшить транспортное сообщение и облегчить перемещение товаров между странами региона.

Президент АБР Масато Канда заявил, что значение регионального сотрудничества возрастает на фоне усиления торговых барьеров и геополитической напряженности.

"Нам необходимо активизировать сотрудничество, даже сейчас, когда это становится все сложнее", - сказал он на открытии конференции по региональному сотрудничеству и интеграции в Маниле.

Новая стратегия также предусматривает изменение подходов АБР к разработке и финансированию региональных проектов. В частности, она позволит упростить взаимодействие между командами банка в разных странах-участницах, а также расширить сотрудничество между правительствами и частными инвесторами для преобразования региональных планов в конкретные инвестиционные проекты.

CAREC входит в число действующих региональных платформ сотрудничества АБР наряду с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форумом тихоокеанских островов, Субрегионом Большого Меконга и Программой субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии.

Эти партнерства способствуют развитию трансграничной торговли, транспортных и энергетических связей, а также совместному решению проблем, выходящих за рамки национальных границ.

Региональная повестка АБР также включает поддержку проекта Энергетического объединения АСЕАН (ASEAN Power Grid). Банк намерен выделить до 10 миллиардов долларов на развитие межгосударственных электросетевых связей и укрепление энергетической безопасности в Юго-Восточной Азии.

Новая стратегия также предусматривает расширение сотрудничества в сфере цифровой инфраструктуры и услуг, включая трансграничные сети передачи данных и платежные системы, совместное управление водными ресурсами, защиту экосистем и повышение готовности к стихийным бедствиям.

Азиатский банк развития - многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и стабильный экономический рост в странах Азии и Тихоокеанского региона. Основанный в 1966 году, банк принадлежит 69 странам, 50 из которых находятся в регионе.