Память, звучащая в детских голосах - новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск телевизионного детского конкурса мугама "AVAZ-7", организованного при поддержке Международного центра мугама и телеканала Space TV, был посвящен светлой памяти шехида Сабухи Ахмедова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра.

История Сабухи Ахмедова - пример стойкости, мужества и преданности Родине. Воспитанник Детской деревни SOS, он получил образование в Баку, а впоследствии посвятил себя защите Отечества.

Участвуя в 44-дневной Отечественной войне, Сабухи проявил мужество и отвагу, за что был удостоен наград. В сентябре 2022 года он погиб при исполнении воинского долга на Кельбаджарском направлении. Посмертно герой был награжден орденом "Азербайджанский флаг" и медалью "За Родину".

В этот вечер участники проекта и зрители с глубоким уважением почтили его память.

Напомним, что проект "AVAZ" стартовал в 2019 году с целью популяризации азербайджанского искусства мугама, сохранения национальных музыкальных традиций и поддержки юных дарований. Конкурс объединяет детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет из разных уголков Азербайджана, а также соотечественников, проживающих за рубежом.

Под руководством мастеров мугамного искусства юные вокалисты совершенствуют исполнительское мастерство, осваивают тонкости национальной музыкальной традиции и готовятся к выступлениям на большой сцене.

Их выступления проходят в сопровождении живого музыкального ансамбля и оцениваются жюри, в состав которого входят известные деятели искусства. Конкурс состоит из четырех туров и финала, по итогам которого определяются обладатели Гран-при и дипломов.

Детский конкурс "AVAZ" - это гораздо больше, чем творческое состязание. Он становится своеобразным мостом между прошлым и будущим, помогая сохранять богатство национальной культуры, открывать новые имена и передавать любовь к мугаму следующим поколениям.

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