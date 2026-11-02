Обсужден вопрос создания азербайджано-китайского промышленного парка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен мнениями по вопросу создания азербайджано-китайского промышленного парка.

Об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Состоялась встреча с председателем Совета директоров компании CSCEC International Гао Бо. Были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах инфраструктуры, градостроительства, энергетики, промышленности и других областях в Азербайджане. Мы обменялись мнениями по поводу создания азербайджано-китайского промышленного парка и потенциального сотрудничества с компанией в этом направлении. Также мы рассмотрели возможности привлечения совместных инвестиций и использования опыта компании CSCEC International в реализации крупномасштабных инфраструктурных и промышленных проектов», — говорится в публикации.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 3,459 миллиарда долларов США.

Согласно подсчетам Trend, проведенным на основе данных Государственного таможенного комитета, данный показатель вырос на 59,4 миллиона долларов США, или на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Китаем составил 9,30 процента от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай расположился на 4-й строчке в списке стран, с которыми Азербайджан проводит наибольший объем торговых операций.

В январе-сентябре этого года экспорт продукции из Азербайджана в Китай зафиксирован на уровне 83,708 миллиона долларов США. Это на 13,055 миллиона долларов США, или примерно на 18,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Китая на сумму 3,376 миллиарда долларов США, что означает рост на 46,3 миллиона долларов США, или на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Таким образом, Китай занял первое место в списке стран, из которых Азербайджан осуществляет наибольший объем импорта.