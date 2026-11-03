Потери мирового предложения СПГ в 2026-2030 гг. могут составить 150 млрд м³

БАКУ /Trend/ - Совокупные потери мирового предложения сжиженного природного газа (СПГ) в 2026-2030 годах могут составить около 150 миллиардов кубометров из-за перебоев с поставками в краткосрочной перспективе и среднесрочных последствий повреждения газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026.

Согласно оценкам агентства, указанные потери обусловлены совокупным влиянием текущих перебоев с поставками и повреждений газовой инфраструктуры, в том числе комплекса Рас-Лаффан в Катаре, который является крупнейшим в мире объектом по производству сжиженного природного газа.

"Потери СПГ в результате конфликта на Ближнем Востоке эквивалентны 15 процентам новых мировых мощностей по производству СПГ, ввод которых запланирован на период 2026-2030 годов.

Поскольку влияние на рост предложения будет в основном сосредоточено в 2026 и 2027 годах, ситуация на мировых газовых рынках может оставаться более напряженной, чем предполагалось ранее. Ожидаемое смягчение ситуации благодаря новой волне поставок СПГ может произойти с задержкой.

Вместе с тем проекты по сжижению природного газа, получившие одобрение в последнее время, должны увеличить мировое предложение во второй половине текущего десятилетия.

С марта 2026 года четыре крупных проекта по сжижению газа достигли окончательного инвестиционного решения. Все они расположены в Северной Америке", - говорится в обзоре агентства.

Отмечается, что реализация второй очереди проекта CP2 позволит увеличить пиковую производственную мощность объекта до 40 миллиардов кубометров в год. Начало коммерческой эксплуатации ожидается во второй половине 2030 года.

"Первое плавучее судно по производству СПГ в рамках проекта Delfin LNG мощностью 6 миллиардов кубометров в год, как ожидается, начнет работу в 2030 году. На тот же год запланирован запуск проекта Commonwealth LNG мощностью 13 миллиардов кубометров в год.

Проект LNG Canada Phase 2 мощностью 19 миллиардов кубометров в год достиг окончательного инвестиционного решения в сентябре 2026 года. Его ввод в эксплуатацию ожидается в начале 2030-х годов.

Реализация новых экспортных проектов СПГ со временем может способствовать повышению безопасности поставок природного газа и его ценовой доступности", - сообщает МЭА.