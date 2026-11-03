Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, на заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 8 ноября - Днем Победы;

2. Об избрании Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики;

3. Законопроект «Об утверждении Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан».

4. Законопроект «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения»;

5. Законопроект «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О банках» и «О рынке ценных бумаг» (третье чтение);

6. Законопроект «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране окружающей среды» и «Об оценке воздействия на окружающую среду» (третье чтение);

7. Законопроект «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

8. Законопроект «О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики» (первое чтение);

9. Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (первое чтение);

10. Законопроект «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электронной торговле» (первое чтение).