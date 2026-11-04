КСИР заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Четыре нефтяных танкера, пытавшихся с минувшей ночи пройти через запретную зону к югу от Ормузского пролива, подорвались на морских минах и были уничтожены. В настоящее время суда продолжают гореть.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В КСИР также заявили, что были остановлены два судна, пытавшихся незаконно пройти через Ормузский пролив.

Кроме того, согласно сообщению, в воздушном пространстве над Ормузским проливом был сбит американский беспилотный летательный аппарат MQ-9. Таким образом, он стал 56-м беспилотником данного типа, уничтоженным силами противовоздушной обороны КСИР.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что эти действия стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.