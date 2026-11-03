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На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели взрывы

Иран Новость 3 ноября 2026 04:09 (UTC +04:00)
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере пять взрывов были слышны на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении ещё одного.

Причины взрывов пока остаются неизвестными. Ожидается, что дополнительная информация будет обнародована позднее.

«Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении ещё одного беспилотника», — говорится в сообщении.

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