На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прогремели взрывы

БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере пять взрывов были слышны на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении ещё одного.

Причины взрывов пока остаются неизвестными. Ожидается, что дополнительная информация будет обнародована позднее.

«Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате двух американских разведывательных беспилотников и уничтожении ещё одного беспилотника», — говорится в сообщении.