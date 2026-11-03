Цена на азербайджанскую нефть снизилась

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 9,66 доллара США, или на 7,7%, составив 116,50 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 8,43 доллара США, или на 7,2%, и составила 108,05 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 9,36 доллара США, или на 10,2%, составив 82,78 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 10,27 доллара США, или на 8,6%, составив 108,49 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, цена нефти марки Brent в ходе торгов во вторник опустилась ниже 105 долларов за баррель после падения более чем на 7% по итогам предыдущей сессии: "Признаки дипломатического прогресса в переговорах между США и Ираном ослабили опасения по поводу дальнейших перебоев с поставками нефти".

"Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что правительство получило от верховного лидера страны дополнительные полномочия для продвижения мирных переговоров, в то время как президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах. Иранские официальные лица также выразили мнение, что достижение соглашения остается возможным после трехдневных консультаций при посредничестве Катара.

Эти события происходят на фоне начала промежуточных выборов в США, в условиях усиления политического давления на администрацию Трампа и Республиканскую партию из-за роста цен на энергоносители, связанного с конфликтом вокруг Ирана", - говорится в сообщении Trading Economics.

Подчеркивается, что ранее международный эталонный сорт нефти Brent достигал максимальных значений за последние четыре года на фоне опасений, что Вашингтон может возобновить военные удары по Ирану после промежуточных выборов в США.