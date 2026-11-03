Объем выплат по ценным бумагам в Азербайджане вырос на 21,6%

БАКУ /Trend/ - В III квартале 2026 года объем номинальных выплат по ценным бумагам в Азербайджане составил 1 миллиард 286,1 миллиона манатов. Это на 228,4 миллиона манатов, или на 21,6 процента, больше по сравнению со II кварталом.

Об этом сообщили в Национальном депозитарном центре (НДЦ).

Согласно информации, основная часть номинальных выплат в отчетном периоде пришлась на ноты Центрального банка Азербайджана и государственные облигации.

Так, в III квартале объем номинальных выплат по нотам Центрального банка составил 915,8 миллиона манатов против 355,4 миллиона манатов во II квартале. Таким образом, выплаты по данному виду ценных бумаг увеличились почти в 2,6 раза.

В то же время номинальные выплаты по государственным облигациям, напротив, сократились. Если во II квартале этот показатель составлял 660,9 миллиона манатов, то в III квартале он снизился до 325,3 миллиона манатов.

Объем номинальных выплат по корпоративным облигациям увеличился с 41,5 миллиона манатов во II квартале до 45 миллионов манатов в III квартале.

В отчетном периоде также были зафиксированы купонные выплаты. Так, их объем по ценным бумагам, номинированным в манатах, в III квартале составил 131,1 миллиона манатов против 152,9 миллиона манатов во II квартале.

Купонные выплаты по ценным бумагам, номинированным в долларах США, напротив, увеличились. Если во II квартале их объем составлял 9,37 миллиона долларов, то в III квартале он достиг 13,97 миллиона долларов.

Согласно распределению купонных выплат по ценным бумагам, номинированным в манатах, в III квартале выплаты по государственным облигациям составили 121,2 миллиона манатов, а по корпоративным облигациям - 9,9 миллиона манатов.

Кроме того, в течение II и III кварталов 2026 года общий объем дивидендных выплат составил 253,5 миллиона манатов. По информации НДЦ, в этот показатель включены дивиденды корпоративных компаний (финансовых институтов), по которым Центр выступал в качестве платежного агента.