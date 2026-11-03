Добыча газа в Евразии в 2026 году вырастет на 1,5% - прогноз МЭА

БАКУ /Trend/ - Добыча природного газа в Евразии в 2026 году может увеличиться примерно на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом, главным образом за счет роста производства в России.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026. При этом объемы добычи в регионе останутся на 10 процентов ниже уровня 2021 года.

Согласно предварительным данным МЭА, в январе-сентябре 2026 года добыча природного газа в Евразии выросла на 1,5 процента в годовом исчислении. После сокращения на 3 процента в 2025 году производство в регионе начало восстанавливаться на фоне увеличения внутреннего спроса и экспорта СПГ.

"В России, на которую приходится основная часть регионального прироста, добыча газа за первые девять месяцев 2026 года увеличилась более чем на 3 процента, или на 16 миллиардов кубометров. В 2025 году показатель, напротив, снизился на 3 процента, или на 25 миллиардов кубометров, из-за ослабления внутреннего спроса и сокращения экспорта.

Восстановлению производства в России способствовал прежде всего рост поставок на внутренний рынок. Более холодная зима в первом квартале поддержала увеличение потребления газа в жилом и коммерческом секторах.

В январе-сентябре трубопроводный экспорт российского газа в Европейский союз вырос на 1,5 процента, или более чем на 200 миллионов кубометров, в годовом исчислении. В то же время поставки в Турцию за первые восемь месяцев года сократились на 17 процентов, или на 2,4 миллиарда кубометров.

Экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", по имеющимся оценкам, незначительно увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем. Кроме того, Россия продолжает наращивать трубопроводные поставки в Центральную Азию. Согласно заявлению Газпрома в начале сентября, поставки газа на рынки стран региона выросли на 70 процентов по сравнению с 2025 годом", - говорится в обзоре.

Отмечается, что экспорт российского СПГ в январе-сентябре 2026 года увеличился на 7 процентов, или более чем на 2 миллиарда кубометров.

"Вместе с тем на поставки российского газа в ЕС распространяются ограничения в рамках регламента REPowerEU. Краткосрочные закупки российского СПГ и трубопроводного газа запрещены с 25 апреля и 17 июня соответственно. Несмотря на увеличение поставок российского СПГ в ЕС в мае-июне, в третьем квартале 2026 года они сократились на 30 процентов, или на 1 миллиард кубометров, в годовом исчислении.

Импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам будет запрещен с 1 января 2027 года, а полный отказ от трубопроводных поставок российского газа в ЕС запланирован на четвертый квартал 2027 года. По оценке МЭА, это приведет к сокращению российского экспорта газа в Евросоюз в 2027 году на 30 миллиардов кубометров по сравнению с 2026 годом.

В странах Центральной Азии динамика добычи газа в 2026 году была неоднородной. В Туркменистане в первом полугодии производство увеличилось на 0,4 процента в годовом исчислении", - сообщает агентство.

Согласно обзору, в Узбекистане, напротив, добыча за январь-сентябрь сократилась на 16 процентов, или более чем на 5 миллиардов кубометров. МЭА связывает это с ухудшением показателей добычи на действующих месторождениях страны.

В Казахстане производство товарного газа за тот же период, по оценкам, снизилось примерно на 9 процентов, или более чем на 2 миллиарда кубометров.

По данным МЭА, в Азербайджане добыча товарного газа в январе-сентябре 2026 года сократилась на 1,5 процента, или более чем на 500 миллионов кубометров. За тот же период трубопроводный экспорт газа из страны снизился примерно на 4 процента в годовом исчислении.

В целом МЭА ожидает, что по итогам 2026 года основным источником роста добычи газа в Евразии останется Россия. Увеличению производства будут способствовать восстановление внутреннего спроса и расширение экспорта СПГ.