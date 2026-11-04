Экспорт через таможни иранской провинции Кум вырос на 95%

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 октября 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Кум, расположенной на севере Ирана, увеличился на 95 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 октября 2025 года).

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил генеральный директор управления таможен провинции Кум Эсфандияр Дерикванди.

"За семь месяцев через таможни провинции Кум было экспортировано 164 тысячи тонн продукции на сумму около 225 миллионов долларов США", - отметил он.

Дерикванди добавил, что интерес производителей провинции Кум к экспорту продукции растет с каждым днем. По его словам, в настоящее время многие промышленные предприятия провинции выпускают высококачественную продукцию, способную конкурировать с зарубежными аналогами на региональных и мировых рынках.

Отметим, что в провинции Кум действуют семь промышленных парков, на территории которых расположено более двух тысяч предприятий. На этих предприятиях работают свыше 50 тысяч человек.

Согласно расчетам Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев прошлого иранского года (21 марта 2025 года - 20 января 2026 года) через таможни провинции Кум было экспортировано продукции на сумму 179 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (20 марта 2024 года - 19 января 2025 года) экспорт увеличился на 13 процентов.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время в стране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня каждый, следующие шесть месяцев - из 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21, 22 или 23 числа соответствующих месяцев григорианского календаря.