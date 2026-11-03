Мировой спрос на природный газ в 2026 году сократится на 1,5%

БАКУ /Trend/ - Мировой спрос на природный газ в 2026 году, по прогнозу, сократится примерно на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом, или почти на 65 миллиардов кубометров. Это станет третьим годовым снижением мирового потребления газа с 2020 года.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026.

Согласно предварительным данным МЭА, в январе-сентябре 2026 года мировое потребление природного газа сократилось более чем на 1 процент, или свыше 35 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что снижение было полностью сосредоточено во втором и третьем кварталах.

"На динамику спроса повлияли сокращение потребления газа на Ближнем Востоке, а также снижение его использования из-за высоких цен на ключевых рынках импорта СПГ в Азии и Европе.

В частности, рост цен на газ способствовал переходу с газа на уголь в электроэнергетике ряда азиатских стран. Кроме того, подорожание природного газа привело к сокращению его потребления в энергоемких отраслях промышленности, включая производство удобрений.

Снижение мирового спроса в 2026 году будет в основном сосредоточено в электроэнергетике, энергетическом и промышленном секторах, на которые в совокупности придется 90 процентов общего сокращения.

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на газовые рынки существенно различается в зависимости от региона. Наиболее непосредственно пострадали страны Ближнего Востока, где повреждение местных объектов добычи и переработки газа привело к резкому снижению производственных показателей газоемких отраслей промышленности.

В результате потребление природного газа на Ближнем Востоке в 2026 году, как ожидается, сократится примерно на 10 процентов. Это станет беспрецедентным снижением потребления в регионе", - говорится в обзоре агентства.

Согласно прогнозу МЭА, в Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос на природный газ в 2026 году уменьшится на 1,5 процента.

"Ограниченная доступность СПГ и высокие цены на него будут способствовать переходу на уголь в электроэнергетике, а также снижению загрузки предприятий энергоемких отраслей промышленности", - отмечается в обзоре.

"В Европе потребление природного газа за год, как ожидается, сократится на 3 процента. Это будет обусловлено снижением его использования в промышленности на фоне высоких цен, а также сокращением потребления в электроэнергетике благодаря увеличению выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

В регионах с незначительной зависимостью от импорта СПГ влияние конфликта оказалось ограниченным.

Так, в Африке спрос на природный газ в 2026 году вырастет почти на 5 процентов в годовом выражении, преимущественно за счет электроэнергетического и энергетического секторов.

В Центральной и Южной Америке также ожидается увеличение потребления газа. Одним из факторов станет снижение выработки гидроэлектроэнергии, которое будет способствовать более активному использованию газа в электроэнергетике.

В Северной Америке спрос на природный газ, как ожидается, вырастет немногим более чем на 0,5 процента. Сокращение потребления в зданиях будет более чем компенсировано увеличением использования газа в электроэнергетическом и энергетическом секторах на фоне расширения мощностей региона по сжижению природного газа", - сообщает агентство.

В то же время в Евразии потребление природного газа в 2026 году, по прогнозу МЭА, увеличится примерно на 1,5 процента.

"Этому будет способствовать более активное использование газа в зданиях в связи с более холодной зимней погодой в первом квартале", - подчеркивается в обзоре.