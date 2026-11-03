Полиция Азербайджана и Украины провела совместную операцию — задержаны 11 человек (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана совместно с украинской полицией провело масштабную операцию, в результате которой были задержаны и доставлены в Азербайджан 11 человек, в том числе организаторы сети кибермошенников, похищавших денежные средства граждан страны.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в рамках сотрудничества с Министерством внутренних дел Украины в ходе оперативных мероприятий, проведенных в незаконных колл-центрах, действовавших в Киеве, были задержаны, в частности, Нариман Искендеров, Эльсун Алиев, Эльшад Мусаев и Эльшан Шукюров, объявленные в международный розыск в качестве основных организаторов преступной сети.

В ходе расследования установлено, что деятельность сети осуществлялась через колл-центры, созданные под видом различных сервисных офисов в нескольких городах Украины. Для привлечения новых участников в Telegram размещались объявления о вакансиях в сфере информационных технологий и обслуживания клиентов с обещанием высокой заработной платы. Таким образом, к деятельности незаконных центров были привлечены и некоторые граждане Азербайджана.

По информации МВД, участники сети звонили гражданам, используя заранее подготовленные сценарии разговоров, и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, мобильных операторов, банков и инвестиционных компаний.

Они сообщали ложную информацию о якобы проводимых подозрительных операциях по банковским счетам, угрозе потери денежных средств, предстоящей блокировке банковских карт или незаконных финансовых операциях от имени граждан. В других случаях мошенники предлагали фиктивные инвестиционные проекты, обещая высокую доходность.

Таким образом, граждан убеждали переводить денежные средства на якобы безопасные счета, раскрывать данные банковских карт, коды подтверждения из SMS-сообщений и другие конфиденциальные данные.

В сообщении также отмечается, что Руслан Закиров, Ясаф Байрамов, Эльсевар Мамедов, Дмитрий Душин и Руслан Матвеев поддерживали связь с участниками сети за рубежом посредством Telegram и участвовали в легализации денежных средств, полученных в результате кибермошенничества.

Они аккумулировали похищенные средства на банковских картах, находившихся в их распоряжении, удерживали заранее согласованный процент, а оставшиеся деньги конвертировали в криптовалюту и переводили за границу.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении организаторов группировки судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных задержанных продолжаются следственные действия.

МВД призвало граждан с осторожностью относиться к подозрительным предложениям о работе, предусматривающим высокую заработную плату и легкий заработок, не передавать посторонним лицам данные банковских карт, коды подтверждения из SMS-сообщений и другие конфиденциальные сведения.

Кроме того, гражданам рекомендуется проверять информацию, полученную в ходе подозрительных телефонных звонков, через официальные источники, а о случаях кибермошенничества незамедлительно сообщать в полицию.