Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением беспилотников – Вугар Зифароглу

БАКУ /Trend/ - Книга «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа», презентация которой состоялась сегодня, является важным событием с точки зрения оценки исторической Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, в рамках мировой военной науки.

Об этом сказал в интервью Trend председатель Совета печати, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифароглу.

По его словам, главное преимущество книги заключается в том, что в ней представлен альтернативный научный взгляд на широко распространённый подход, согласно которому победа Азербайджана объясняется исключительно применением военных технологий, в частности беспилотников. Одним из аспектов, особо подчёркиваемых в работе, является комплексное применение современных боевых систем.

«Один из важнейших выводов книги заключается в том, что основы военной победы закладываются не только на поле боя. Победа Азербайджана стала результатом государственного строительства, экономического развития, формирования и развития армии, военной модернизации и мобилизации национальных сил, осуществлявшихся на протяжении многих лет. В этом контексте национальная воля, решительность политического руководства и солидарность общества выступили важными составляющими военного успеха.

Ещё одним заслуживающим внимания аспектом книги является особое внимание, уделённое информационной и коммуникационной стратегии. 44-дневная война показала, что в современных условиях военные операции невозможно представить в отрыве от информационной борьбы. Интервью Президента Ильхама Алиева международным СМИ, доведение позиции Азербайджана до мировой общественности и оперативное реагирование на дезинформацию были важными составляющими этой стратегии.

Международное значение этого издания заключается также в том, что военный опыт Азербайджана изучается зарубежными военными специалистами и оценивается в контексте изучения современных войн. Это важно с точки зрения включения опыта Отечественной войны в международный военно-научный оборот», — сказал он.

Отметим, что в Баку состоялась презентация книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа».