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В Турции опровергли информацию в связи с парком Гейдара Алиева

Политика Новость 3 ноября 2026 21:23 (UTC +04:00)
В Турции опровергли информацию в связи с парком Гейдара Алиева
Фото: Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi
Алямда Насиб
Алямда Насиб
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БАКУ /Trend/ - В Турции опровергли информацию в связи с парком Гейдара Алиева.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра по борьбе с дезинформацией при Администрации Президента Турции в социальной сети X, утверждения, распространяемые в некоторых аккаунтах в социальных сетях о том, что бюст в парке Гейдара Алиева в районе Шишли будет демонтирован, а парк снесен для строительства на его месте культурного центра, не соответствуют действительности.

"Муниципалитет Шишли не проводит никаких работ на указанной территории, и подобного проекта на повестке нет. Просим не доверять заявлениям провокационного и дезинформационного характера, направленным на введение общественности в заблуждение и нацеленным на отношения между двумя дружественными и братскими странами», — говорится в публикации.

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