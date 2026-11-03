БАКУ /Trend/ - В Турции опровергли информацию в связи с парком Гейдара Алиева.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице Центра по борьбе с дезинформацией при Администрации Президента Турции в социальной сети X, утверждения, распространяемые в некоторых аккаунтах в социальных сетях о том, что бюст в парке Гейдара Алиева в районе Шишли будет демонтирован, а парк снесен для строительства на его месте культурного центра, не соответствуют действительности.

"Муниципалитет Шишли не проводит никаких работ на указанной территории, и подобного проекта на повестке нет. Просим не доверять заявлениям провокационного и дезинформационного характера, направленным на введение общественности в заблуждение и нацеленным на отношения между двумя дружественными и братскими странами», — говорится в публикации.