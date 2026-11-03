Азербайджан и Великобритания обсуждают устранение двойного налогообложения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания обсудили проект новой конвенции об устранении двойного налогообложения.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджана.
В частности, состоялся очередной раунд обсуждений проекта новой Конвенции между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Во встрече приняли участие делегация Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана и уполномоченные представители Налоговой и таможенной администрации Великобритании. Стороны обменялись мнениями по различным положениям проекта Конвенции.
Начальник Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы Орхан Мусаев подчеркнул важность Конвенции для укрепления двусторонних экономических связей и развития делового партнерства.
Стороны также отметили необходимость совершенствования взаимодействия для повышения эффективности налогового администрирования.
Обсуждения вопросов развития сотрудничества в налоговой сфере и совершенствования существующей правовой базы прошли в конструктивной атмосфере, в духе взаимопонимания и сотрудничества.