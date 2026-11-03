Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Панама Хосе Раулю Мулино Кинтеро.

В письме, опубликованном на официальном сайте Президента Азербайджана говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Панама – Дня независимости.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Панамой, а также для реализации всего потенциала взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Панамы - постоянного мира, спокойствия и благополучия".