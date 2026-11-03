В Иране зафиксировано снижение потребления бензина

БАКУ/Trend/ - В Иране потребление бензина с начала текущего месяца (23 октября – 21 ноября 2026 г.) сократилось на 2%.

Согласно данным Министерства нефти Ирана, об этом сообщил исполнительный директор Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Ирана Мохаммад Садег Азимифар.

«За указанный период потребление бензина в стране составило менее 131 миллиона литров в сутки», — отметил он.

Азимифар добавил, что на фоне снижения потребления бензина потребление сжатого природного газа (CNG) в стране выросло на 15%.

Официальный представитель компании подчеркнул, что в предыдущие годы потребление бензина ежегодно увеличивалось на 6% из-за ввода в эксплуатацию новых автомобилей, отсутствия вывода из эксплуатации старых транспортных средств и снижения потребления CNG. С этой целью принятые за последние два года меры в отношении потребления бензина, включая введение третьей ценовой категории на бензин, принесли свои результаты. В итоге впервые после пандемии коронавируса в стране зафиксировано снижение потребления бензина на 2%.

Азимифар заявил, что объем энергопотребления в стране в 2,5 раза превышает среднемировой показатель. Существует большой потенциал для экономии потребления. Благодаря принятию ряда мер за короткий промежуток времени удалось добиться существенных результатов.

Отметим, что за 5 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 августа 2026 г.) потребление бензина в Иране составило 132 миллиона литров в сутки. При этом в указанный период производство бензина в Иране находилось на уровне 122 миллионов литров в сутки. Из-за высоких объемов потребления с 2021 года Иран превратился в импортера бензина.

Только в период с 23 августа по 22 сентября потребление бензина в Иране составило около 1,2 миллиарда литров.