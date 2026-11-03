Поставки газа по TAP в ЕС в отопительный сезон останутся практически неизменными – МЭА

БАКУ /Trend/ – Поставки природного газа из Азербайджана в Европейский союз по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в предстоящий отопительный сезон, как ожидается, останутся практически на прежнем уровне, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) Global Gas Security Review 2026.

По оценкам аналитиков МЭА, в целом, возможности увеличения поставок трубопроводного газа ограничены, поскольку объемы прокачки по существующим маршрутам, как правило, близки к их проектной мощности.

«Ожидается, что импорт трубопроводного газа в Европу незначительно сократится по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Поставки из Норвегии в остальные страны Европы, по прогнозам, снизятся на 1% (или 1 млрд кубометров) в годовом исчислении на фоне остановки добычи на месторождении Ormen Lange, которая, как ожидается, продлится до конца января 2027 года.

Эти потери частично компенсируются увеличением трубопроводных поставок из Северной Африки, которые, как ожидается, вырастут на 4% (или 0,5 млрд кубометров) в годовом исчислении в соответствии с динамикой поставок, наблюдавшейся за первые девять месяцев 2026 года. Экспорт природного газа из Азербайджана в Европейский союз по трубопроводу TAP, как ожидается, останется практически неизменным, при этом объемы прокачки будут близки к проектной мощности», – говорится в докладе.

Аналогичным образом, согласно прогнозу МЭА, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз останутся близкими к уровням отопительного сезона 2025/2026 годов, поскольку полный запрет на импорт российского трубопроводного газа должен вступить в силу только в четвертом квартале 2027 года.

Вместе с тем агентство отмечает, что экспорт газа из Азербайджана в Евросоюз в январе-сентябре 2026 года оставался близким к показателям аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что TAP является европейским участком Южного газового коридора, по которому природный газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 877 километров. Он проходит от греко-турецкой границы через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на южное побережье Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.

На сегодняшний день по TAP в Европу поставлено более 60 млрд кубометров природного газа, в том числе 50 млрд кубометров – в Италию.