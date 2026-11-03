Азербайджанский шахматист Мухаммед Мурадлы занимает восьмое место на турнире KazChess Masters

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский шахматист Мухаммед Мурадлы неудачно выступает на международном турнире KazChess Masters, который проходит в Алматы (Казахстан).

Гроссмейстер, являющийся самым рейтинговым участником соревнования, занимает восьмое место среди 10 шахматистов после восьми туров.

Мурадлы, имеющий рейтинг 2662, набрал 3,5 очка. На его счету две победы, три ничьи и три поражения.

Лидером турнира является белорус Денис Лазавик, набравший 6 очков. Второе и третье места делят россиянин Даниил Дубов и представитель Узбекистана Шамсиддин Вахидов, в активе которых по 5,5 очка.

Таким образом, отставание Мурадлы от лидера составляет 2,5 очка.

Круговой турнир завершится 3 ноября. В заключительном, девятом туре азербайджанский шахматист встретится с Даниилом Дубовым.