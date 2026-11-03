Азербайджанские каратисты завоевали семь золотых медалей в Софии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Болгарии Софии с 31 октября по 1 ноября прошёл 16-й чемпионат стран Европы по стилю «WSF – шотокан карате».

Об этом сообщили в Федерации карате Азербайджана.

Согласно информации, на соревнованиях успешно выступили сборные Федерации карате Азербайджана по дефлимпийскому карате и паракарате, а также другие азербайджанские спортсмены.

Представлявшие Азербайджан спортсмены соревновались в различных возрастных и весовых категориях и добились высоких результатов.

В соревнованиях по паракарате Айсель Ахмедли победила всех соперников и завоевала золотую медаль.

Среди дефлимпийцев золотые медали завоевали Хикмет Агаев, Эльмин Гусейнли (в весовой категории до 75 кг) и Айтен Гадирова (ката).

Среди спортсменов в возрасте 16–17 лет Юсиф Азимзаде занял второе место в весовой категории до 61 кг. Среди взрослых серебряными призёрами стали Низамеддин Азимзаде (до 60 кг) и Алекбер Ализаде (до 75 кг).

Эльнур Гасымзаде и Фаган Ясимов также внесли вклад в успех сборной, завоевав бронзовые медали в весовой категории до 67 кг.

Азербайджанские спортсмены добились успехов и в индивидуальных соревнованиях по шотокан карате. Среди взрослых в категории «Шобу Нихон» в весовой категории свыше 75 кг Эльчин Шириев завоевал золотую медаль. В этой же весовой категории Рамин Мазанов, а в дисциплине ката Нихад Мамедзаде стали серебряными призёрами.

Среди юниоров в возрастной категории 16–17 лет Абульфаз Рафиев, выступавший в весовой категории до 68 кг, также завоевал золотую медаль и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Азербайджанские спортсмены отличились и в командных соревнованиях. Мужская сборная Азербайджана в финальном поединке одержала победу над представителями Турции и завоевала золотые медали.

Спортсмены, принявшие участие в чемпионате и первенстве в сопровождении руководителя направления «Шотокан карате» Федерации карате Азербайджана Ренада Алиева, достойно представили страну на международной арене.