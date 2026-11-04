Узбекистан и IQVIA обсудили внедрение цифровых решений в систему здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию медицинской и фармацевтической отрасли Узбекистана и международная компания IQVIA обсудили возможности внедрения цифровых решений в национальную систему здравоохранения.

Встречу с представителями компании провёл директор агентства Абдулла Азизов.

Одной из основных тем переговоров стало применение международного опыта IQVIA в сфере оценки медицинских технологий (HTA). Стороны также рассмотрели анализ медицинских данных и разработку цифровых инструментов для мониторинга поставок лекарственных средств.

Представители компании рассказали о проектах, реализованных в разных странах, и возможностях аналитических платформ.

В частности, обсуждалось использование анализа данных для прогнозирования расходов на лечение, отслеживания процессов лечения онкологических пациентов и повышения прозрачности системы здравоохранения.

Отдельное внимание участники уделили формированию совместных инициатив, обмену опытом между экспертами и определению дальнейших этапов внедрения цифровых решений в Узбекистане.

Конкретные сроки реализации инициатив и параметры возможных проектов в сообщении не уточняются.