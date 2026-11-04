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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 ноября

Азербайджан Новость 4 ноября 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 ноября
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 ноября.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9097 маната, 1 турецкая лира - 0,0340 маната, 100 российских рублей - 2,0796 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9097
AUD 1,1853
BYN 0,5771
AED 0,4628
KRW 0,1268
CZK 0,0784
CNY 0,2543
DKK 0,2555
GEL 0,6548
HKD 0,2167
INR 0,018
GBP 2,2881
SEK 0,1742
CHF 2,0832
ILS 0,5356
CAD 1,2168
KWD 5,4625
KZT 0,3759
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5234
MDL 0,0944
NOK 0,1833
UZS 0,0143
PKR 0,6138
PLN 0,4325
RON 0,3575
RUB 2,0796
RSD 0,0162
SGD 1,3282
SAR 0,4529
xdr 2,3023
TRY 0,034
TMT 0,4857
UAH 0,0373
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