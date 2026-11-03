Валютные резервы ЦБА за год увеличились на $4 млрд

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 ноября 2026 года составили 15 миллиардов 430 миллионов долларов США.

Об этом говорится в информации ЦБА.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 октября 2026 года валютные резервы ЦБА увеличились на 67 миллионов долларов США, или на 0,44 процента.

В годовом выражении валютные резервы Центрального банка выросли на 4 миллиарда 62 миллиона долларов США, или на 35,7 процента.

Так, по состоянию на 1 ноября 2025 года валютные резервы ЦБА составляли 11 миллиардов 363 миллиона долларов США, а на 1 октября 2026 года - 15 миллиардов 363 миллиона долларов США.

Кроме того, Центральный банк обнародовал показатели динамики денежной базы в Азербайджане.

Согласно информации, по состоянию на 1 ноября 2026 года денежная база в стране составила 25 миллиардов 146 миллионов манатов.

Этот показатель на 328,2 миллиона манатов, или на 1,32 процента, превышает значение на 1 октября 2026 года.

В годовом выражении денежная база в Азербайджане увеличилась на 3 миллиарда 751 миллион манатов, или на 17,5 процента.

Для сравнения: по состоянию на 1 ноября 2025 года денежная база в стране составляла 21 миллиард 395 миллионов манатов, а на 1 октября 2026 года - 24 миллиарда 818 миллионов манатов.