В Азербайджанской армии проводятся командно-штабные учения с применением компьютерного моделирования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом подготовки на 2026 год в Азербайджанской армии проводятся командно-штабные учения с применением компьютерного моделирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с планом учений, проводимых с привлечением главных управлений и управлений Министерства обороны, а также штабов видов и родов войск, в том числе Отдельной общевойсковой армии, осуществляются мероприятия в рамках процесса принятия военных решений.

"3 ноября министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады штабов в формате видеоконференцсвязи.

Министр обороны отметил, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью Азербайджанской армии, а также довёл до сведения задачи, поставленные перед армией.

Цель командно-штабных учений с применением компьютерного моделирования, проводимых с учётом боевого опыта противодействия современным военным угрозам, заключается в дальнейшем совершенствовании навыков командного состава по принятию военных решений, а также в отработке возможностей и потенциала подразделений с использованием симуляторов", - говорится в информации ведомства.