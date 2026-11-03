Геополитическое положение и энергоресурсы усиливают международную роль Азербайджана - японский профессор

БАКУ /Trend/ - Энергетические ресурсы и геополитическое положение Азербайджана позволяют стране оказывать влияние на процессы обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Об этом заявила во вторник профессор японского Университета Хитоцубаси Майко Ичихара в интервью журналистам в рамках лекции на тему "Меняющийся ландшафт глобального управления и роль средних держав", состоявшейся в Баку в Университете Хазар, сообщает корреспондент Trend.

По ее словам, каждая страна заинтересована в вопросах глобальной политики и энергетической безопасности, а Азербайджан является одним из ключевых игроков в этих процессах.

"Запасы нефти Азербайджана и имеющиеся у страны геополитические рычаги позволяют ей оказывать влияние на глобальном уровне.

Напряженность в регионе, в частности противостояние между США и Ираном, влияет на мировую экономику в целом. В сложившейся сложной ситуации Азербайджан может сыграть важную дипломатическую роль, а также рассмотреть возможности использования своих энергетических ресурсов для оказания положительного воздействия на другие государства", - заявила она.

Коснувшись отношений между Азербайджаном и Японией, Ичихара отметила, что потенциал двустороннего сотрудничества пока реализован не в полной мере.

"Необходимо уделять больше внимания освещению и развитию связей с такими стратегически важными странами, как Азербайджан. Партнерство между Азербайджаном и Японией имеет большое значение для обеих стран", - добавила профессор.