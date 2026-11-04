«Галатасарай» победил «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - В рамках общего этапа группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проходят матчи четвертого тура.

Турецкий клуб «Галатасарай» на домашнем поле обыграл немецкий «Штутгарт» со счетом 2:0. Оба гола стамбульской команды забил Алексей Батраков на 12-й и 15-й минутах.

В другом матче тура португальский «Спортинг» на выезде одержал победу над украинским «Шахтером» со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Исса Думбия.

Отметим, что в других матчах тура встретятся «Барселона» – «Астон Вилла», «Атлетико» – «Бавария», «Манчестер Юнайтед» – «Рома», «Фейеноорд» – «Интер», «Будё-Глимт» – «Лилль», «Вильярреал» – ПСЖ и ЛАСК – «Слован».

Остальные матчи четвертого тура состоятся 4 ноября.