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Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)

Общество Новость 2 ноября 2026 18:25 (UTC +04:00)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Фото: National Assembly of the Republic of Azerbaijan
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ/Trend/ - 2 ноября комитет Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта провел встречу со студентами из семей шехидов.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, председатель комитета Шахин Исмаилов подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева государство всегда проявляет особое внимание и заботу о семьях шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны, а также об участниках войны. Было отмечено, что в соответствии с этой политикой Милли Меджлис также уделяет особое внимание заботам семей шехидов и ветеранов, оказывaя поддержку в решении их проблем. Говоря об особом месте Победы в Отечественной войне в истории азербайджанской государственности и национальной памяти, Шахин Исмаилов особо отметил беспрецедентный героизм и самоотверженность шехидов в завоевании этой исторической победы.

На встрече выступили заместитель председателя комитета Кёнуль Нуруллаева, члены комитета Вугар Искендеров, Асиф Аскеров, Эйваз Гурбанов, Анар Мамедов и Ульви Гулиев. В выступлениях было подчеркнуто, что героизм и самоотверженность шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель, восстановление территориальной целостности и суверенитета страны, а также солдат и офицеров, получивших ранения в боях, никогда не будут забыты. Было отмечено, что их верность Родине, мужество и стойкость являются настоящим примером для молодого поколения.

Председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева и студенты из семей шехидов Айбениз Азизова, Захра Агазаде, Захра Халилзаде, Нурай Махирзаде, Гюлай Гасымова, Рамалдан Рамалданов, Фуад Тагизаде, Нихад Садыхов и Севиндж Ахмедова выразили благодарность за организацию встречи. Студенты выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу, оказываемые семьям шехидов и детям шехидов, а также за поддержку их возможностей в сфере образования и развития. Они поделились воспоминаниями о своих погибших отцах и рассказали о том, какое значение имеет для них самоотверженность их отцов во имя Родины. Студенты отметили, что как дети шехидов глубоко осознают свою ответственность и стремятся быть достойными памяти своих отцов, получая образование и добиваясь успехов в будущей деятельности.

В ходе беседы депутаты поинтересовались образованием и студенческими заботами детей шехидов, высказали свои рекомендации относительно их будущих планов и вручили им сертификаты за успехи в учебе.

В рамках мероприятия, в котором приняли участие депутаты Мушфиг Джафаров, Сабина Хасаева, Мирджалил Гасымлы, Гёйдениз Гахраманов и Махир Сулейманлы, студенты из семей шехидов ознакомились с административным зданием парламента.

Во время посещения памятника Гейдару Алиеву и Зала памяти была предоставлена информация о жизненном пути, политической и государственной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, которые служат примером для будущих поколений. Студенты, ознакомившиеся с Уголком Победы, созданным в фойе Милли Меджлиса по инициативе спикера Сахибы Гафаровой, были проинформированы о том, что здесь запечатлены имена наших солдат и офицеров, поднявшихся на вершину шехидства в Отечественной войне. В зале пленарных заседаний парламента студентам рассказали о деятельности Милли Меджлиса, организации и проведении пленарных заседаний, а также об условиях, созданных для законотворческой деятельности депутатов.

В завершение встречи была сделана памятная фотография со студентами.

Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана (ФОТО)

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