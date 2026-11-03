Облигации Международного банка Азербайджана прошли госрегистрацию

БАКУ/Trend/ - ОАО «Международный банк Азербайджана» зарегистрировало облигации общей стоимостью 15 миллионов манатов.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Согласно данным, банк выпустил в рамках двух эмиссий в целом 150 тысяч облигаций. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 манатов.

Общая номинальная стоимость 50 тысяч облигаций первой эмиссии составляет 5 миллионов манатов, а 100 тысяч облигаций второй эмиссии — 10 миллионов манатов.

Обе эмиссии размещены методом публичного предложения и прошли государственную регистрацию 19 октября 2026 года.

Отметим, что ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) начало свою деятельность 10 января 1992 года в качестве банка акционерного типа. Головной офис банка расположен в Баку. В настоящее время ABB является одним из ведущих банков региона Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций. Имея 78 филиалов и 9 отделений, охватывающих различные регионы Азербайджана, банк предоставляет универсальные банковские услуги частным и корпоративным клиентам. Количество юридических лиц, обслуживаемых банком, превышает 43 000, а физических лиц — более 3 миллионов. В банке работают свыше 4 000 сотрудников.

Указом Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга» № 1174 от 5 ноября 2020 года ОАО «ABB» было передано в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.