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В Азербайджане повышается профессионализм военных пилотов (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Новость 3 ноября 2026 15:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышается профессионализм военных пилотов (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan
Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий, утверждённым министром обороны Азербайджанской Республики на 2026 год, военными пилотами были выполнены учебно-тренировочные полёты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Согласно плану учений, были проверены теоретические знания пилотов об условиях выполнения полётов и правилах безопасности, до сведения личного состава были доведены правила безопасности.

После проверки состояния здоровья военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков «Су-25 ML» и «L-39».

В ходе полётов были выполнены пилотажные манёвры на различных высотах, отработаны задачи по взлёту и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другие учебные задачи.

Основной целью учебных полётов является совершенствование практических боевых навыков личного состава и повышение уровня лётной подготовки для противодействия возможным угрозам в воздушном пространстве страны", - говорится в информации ведомства.

В Азербайджане повышается профессионализм военных пилотов (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане повышается профессионализм военных пилотов (ФОТО/ВИДЕО)

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