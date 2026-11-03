ЕАБР назвал условия экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Китай (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Экспорт электроэнергии из Центральной Азии в Китай может стать долгосрочным стратегическим направлением для региона, однако его реализация требует подтверждения спроса, определения коммерческих условий и оценки технических возможностей.

Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) "Энергия без границ: архитектура энергетической связности Центральной Азии", предоставленном эксклюзивно Trend.

Как отмечается в докладе, Китай располагает значительным опытом в области технологий передачи электроэнергии высокого напряжения постоянного тока (HVDC), возобновляемых источников энергии (ВИЭ), строительства сетей и систем накопления энергии. Это открывает для стран Центральной Азии потенциальные возможности привлечения капитала, внедрения технологий и выхода на новые рынки.

Вместе с тем восточное направление пока следует рассматривать как стратегическую проектную опцию, а не как подтвержденный экспортный коридор. В открытых материалах, использованных при подготовке доклада, отсутствуют подтвержденные данные о потенциальном покупателе, объемах поставок, маршруте, технической схеме, коммерческой модели и распределении рисков.

"Китайский рынок неоднороден. Синьцзян-Уйгурский автономный район географически близок к Центральной Азии, но близость не означает автоматического спроса на импорт электроэнергии. Китай активно развивает собственную генерацию, сети сверхвысокого напряжения, ВИЭ и межрегиональные линии передачи. Поэтому ключевой вопрос должен формулироваться практически: есть ли конкретный платежеспособный покупатель, точка присоединения, ценовая формула и долгосрочная договорная модель", - отмечается в докладе.

С технической точки зрения передача электроэнергии на восток, вероятно, потребует применения HVDC или другой управляемой схемы сопряжения энергосистем. Такие решения позволяют контролировать перетоки электроэнергии и снижать риски для устойчивости энергосистем, в том числе без необходимости жесткой синхронизации их работы.

Однако соответствующая инфраструктура требует значительных капитальных вложений и крупных гарантированных объемов поставок, подчеркивается в докладе.

Отдельное значение имеет то, как экспортный проект будет интегрирован в региональную энергосистему Центральной Азии. По оценке ЕАБР, ориентация исключительно на экспорт электроэнергии с отдельных крупных электростанций может дать ограниченный эффект для объединенной энергосистемы региона.

В то же время интеграция восточного направления в общую региональную архитектуру может повысить экономическую ценность возобновляемой энергетики, создать дополнительный внешний спрос, способствовать развитию компетенций в области HVDC и привлечь инвестиции.

Для реализации такого сценария потребуется отдельное предварительное технико-экономическое обоснование, подтверждение заинтересованности покупателя, оценка технических стандартов и анализ возможного влияния экспорта на надежность внутреннего энергоснабжения Центральной Азии.

В ЕАБР подчеркивают, что развитие региональной энергосистемы остается необходимой основой для реализации экспортных проектов. Скоординированная работа стран Центральной Азии может укрепить переговорные позиции региона и снизить зависимость потенциальных поставок от одного внешнего покупателя.