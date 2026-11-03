Милли Меджлис принял Заявление в связи с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял Заявление в связи с 8 ноября – Днем Победы.

Как сообщает корреспондент Trend, соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Текст Заявления зачитал депутат, член Комитета по правам человека Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

В Заявлении говорится:

«Победа в 44-дневной Отечественной войне в сентябре – ноябре 2020 года была достигнута под руководством Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева благодаря единству нашего народа, армии и государства. Азербайджан продемонстрировал наличие необходимой политической воли, политических, экономических, военных и дипломатических возможностей для защиты своих национальных интересов.

Наши Вооруженные силы, проявив высокое боевое мастерство, вписали славные страницы в мировую военную историю. Были прорваны эшелонированные линии обороны противника, выстраивавшиеся в течение многих лет и считавшиеся неприступными, выведены из строя система противовоздушной обороны и военно-воздушные силы. Оккупационным силам были нанесены тяжелые удары, уничтожено большое количество их живой силы и военной техники. Значительная часть оккупированной территории нашей страны, включая Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы, поселок Гадрут, а в целом около 300 населенных пунктов, была освобождена от вражеского гнета. Одной из самых славных страниц Отечественной войны стало 8 ноября — день освобождения от оккупации жемчужины и венца Карабаха, колыбели азербайджанской культуры — города Шуша.

Ценой жизни и крови азербайджанских шехидов и ветеранов Азербайджан обеспечил исполнение резолюций и решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ и других международных организаций, восстановив историческую справедливость и силу норм и принципов международного права.

Дипломатические усилия Азербайджанского государства привели к последующему мирному освобождению Кяльбаджарского, Агдамского и Лачинского районов.

Историческая победа, одержанная в 2020 году, создала прочный фундамент для полного восстановления государственного суверенитета Азербайджанской Республики. В результате антитеррористической операции, проведенной 19–20 сентября 2023 года, незаконные вооруженные формирования были разоружены, сепаратистский режим ликвидирован, а на всей территории страны восстановлен конституционный строй. Поднятие Государственного флага в городе Ханкенди и других освобожденных населенных пунктах стало наглядным воплощением торжества нашей национальной воли и нерушимости нашей государственности.

Военные победы на полях сражений стали закономерным результатом последовательной реализации концепции национальной государственности, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Развитие экономики, строительство современной армии, укрепление международных позиций страны и воспитание молодого поколения в духе патриотизма создали необходимые условия для освобождения родных земель от оккупации. Объединение сил всего народа в "железный кулак" превратило имеющиеся возможности в непреодолимую силу, способную выполнить судьбоносную национальную задачу.

Политическое и военное лидерство Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сыграло исключительную роль в завоевании исторической победы. Его стратегическое видение, политическая воля, полководческое мастерство и способность принимать верные решения в решающие моменты истории позволили направить деятельность на военном, дипломатическом и информационном направлениях к единой цели. Под руководством главы государства экономический потенциал страны превратился в оборонную мощь, всенародная поддержка — в нерушимую решимость, а победы на поле боя — в долгосрочные политические результаты.

Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию, объединив народ вокруг идеи освобождения родных земель и воплотив эту цель в жизнь. Наш народ показал, что является непобедимым и способным самостоятельно определять свою судьбу, защищать свои права и добиваться поставленных целей.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета нашего государства открыло новые возможности для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Азербайджан, выступивший инициатором мирной повестки дня после войны, прилагает последовательные усилия для нормализации межгосударственных отношений на основе норм и принципов международного права. Наше государство считает устойчивый мир необходимым условием безопасности и процветания всех народов региона.

В этой связи особое значение имеют Вашингтонские договоренности, достигнутые 8 августа 2025 года при участии Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, парафирование текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений стали важным шагом на пути к преодолению многолетнего противостояния. Эти договоренности создали условия для продвижения мирного процесса, открытия коммуникаций, построения отношений, основанных на взаимном уважении и отказе от реваншизма.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики считает, что установление долгосрочного мира требует выполнения принятых обязательств, устранения условий, которые могут дать повод для территориальных притязаний, и недопущения действий, открывающих путь к недоверию и вражде. Международное сообщество должно содействовать прямому диалогу и практическому сотрудничеству, уважая суверенный выбор государств региона и сложившиеся новые реалии.

Сегодня в освобожденном Карабахе и Восточном Зангезуре осуществляются масштабные восстановительные и созидательные работы. На землях, разоренных в период оккупации, заново строятся города и села, создаются современные транспортные и энергетические сети, образовательные и медицинские учреждения, другие объекты. Восстанавливаются исторические, культурные и религиозные памятники, обеспечиваются условия для экономической деятельности и достойной жизни населения. Реализуемая программа "Великое возвращение" наполняет Победу конкретным созидательным содержанием. В результате возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края восстанавливаются их нарушенные права и вера в завтрашний день, наши соотечественники воссоединяются с землей предков, а жизнь, которую пытались уничтожить оккупанты, возрождается вновь.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает уверенность в том, что дальнейшее укрепление обороноспособности страны остается важным условием защиты государственной независимости и суверенитета. Сильный Азербайджан — надежный гарант своей безопасности и важный фактор региональной стабильности.

Мы заявляем о своей решительной поддержке курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым по укреплению государственности, повышению благосостояния народа, восстановлению освобожденных от оккупации территорий и установлению долгосрочного мира. Парламент и впредь будет обеспечивать необходимую законодательную базу для выполнения этих задач, эффективно использовать возможности парламентской дипломатии для защиты национальных интересов.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики поздравляет Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, солдат и офицеров наших Вооруженных сил, семьи шехидов и ветеранов, весь наш народ с Днем Победы.

Сохранение достижений нашей исторической победы, дальнейшее укрепление независимого Азербайджана, передача будущим поколениям сильного государства — наш общий долг».