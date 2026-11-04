В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром 4 ноября на территории Кыргызстана. Подземные толчки также ощущались в ряде областей Ферганской долины Узбекистана.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Согласно информации, сейсмическое событие было зафиксировано в 02:34 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В Андижанской и Ферганской областях Узбекистана интенсивность подземных толчков составила 2–3 балла. Эпицентр находился на расстоянии 134 и 136 километров от этих регионов соответственно.