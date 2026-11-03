В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссёра Явера Рзаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном кинофонде состоялось мероприятие, посвящённое 70-летнему юбилею известного кинорежиссёра и сценариста, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Явера Рзаева, говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие вступительным словом открыл директор Азербайджанского государственного кинофонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев. Он передал юбиляру поздравительное послание министерства культуры Азербайджана, рассказал о жизненном и творческом пути режиссёра, а также проанализировал его художественные и документальные работы.

С поздравительными выступлениями также обратились народный артист Сиявуш Керими, заслуженные деятели искусств Эльхан Джафаров и Ровшан Гулиев, заслуженный работник культуры Ильгар Фахми и доктор искусствоведения Хатем Аскеров. Выступающие поздравили юбиляра, отметили его вклад в развитие национального кинематографа и пожелали ему дальнейших творческих успехов.

Встреча была организована совместно министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским государственным кинофондом и Союзом кинематографистов Азербайджана.

В завершение мероприятия состоялся показ фильма "Наш Гасан муаллим" (Bizim Həsən müəllim), снятого Явером Рзаевым в 2020 году на киностудии "Азербайджанфильм".

Явер Рзаев родился 1 ноября 1956 года в Баку. Обучался в Азербайджанском государственном институте искусств имени М. А. Алиева и Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) в Москве. С 1980 года работал на киностудии "Азербайджанфильм" актёром и ассистентом режиссёра, впоследствии реализовав себя в качестве постановщика художественных и документальных картин.

Среди известных работ режиссёра - "Похищение жениха" (1985), "Окно печали" (1986), "Последний шаг" (1989), "Крик" (1990), "Сары гялин" (1998), "Переход" (2005), "Божественное создание" (2011), "Азия" (2015), "Танец добра и зла" (2015) и "Наш Гасан муаллим" (2020).

В качестве сценариста Явер Рзаев также участвовал в создании фильмов "Намерение" (2010) и "Незавершённые воспоминания" (2015). Среди его более поздних работ - фильм "Сон о рае" (2025).

Юбилейная встреча стала поводом вспомнить творческий путь режиссёра и отметить его вклад в азербайджанское киноискусство.

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