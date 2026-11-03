CAREC укрепляет транспортную связанность и устойчивость Центральной Азии - АБР

БАКУ/ Trend/ - Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) помогает странам укреплять транспортную связанность, содействовать развитию торговли и повышать устойчивость к внешним потрясениям.

Об этом заявил региональный руководитель Азиатского банка развития (АБР) по региональному сотрудничеству и интеграции в Центральной и Западной Азии Асад Алем в видеообращении.

Он отметил, что на фоне растущей геополитической неопределенности и глобальной фрагментации значение регионального сотрудничества постоянно возрастает.

По словам Алема, региональные инициативы АБР, в частности программа CAREC, помогли странам-участницам улучшить транспортное сообщение, модернизировать пункты пересечения границы и развивать экономические коридоры.

"Укрепление региональной связанности помогло сохранить торговые потоки и обеспечить движение товаров первой необходимости во время кризисов, в том числе пандемии COVID-19. CAREC также помогает странам повышать устойчивость и готовность финансовых систем к кризисам за счет инновационных региональных механизмов финансирования рисков стихийных бедствий", - сказал он.

Алем подчеркнул, что общее видение, политический диалог и обмен знаниями позволяют странам согласовывать планы, инвестиции и меры реагирования на общие вызовы.

По его словам, такое сотрудничество помогает странам повышать устойчивость, адаптироваться к изменениям и лучше готовиться к будущим потрясениям.

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) представляет собой партнерство 11 стран - Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, - которые совместно с партнерами по развитию работают над содействием региональному экономическому росту и сокращению бедности.

Программа была учреждена в 1997 году и руководствуется принципом "Добрые соседи, надежные партнеры и хорошие перспективы". Ее деятельность поддерживает Азиатский банк развития (АБР), выполняющий функции секретариата CAREC.

С 2001 года программа CAREC обеспечила мобилизацию инвестиций на сумму более 60 млрд долларов, из которых около 20 млрд долларов профинансировал АБР. Средства направлялись преимущественно на развитие транспорта, энергетики, упрощение процедур торговли и экономических коридоров в рамках стратегической программы CAREC 2030.