БАКУ /Trend/ - Объем экспорта нефти из Азербайджана в Тунис увеличился в 2,3 раза.

Согласно таможенной статистике внешней торговли, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в Тунис было экспортировано 429,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 266,3 миллиона долларов США.

По подсчетам Trend на основе этих данных, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость экспорта увеличилась на 164 миллиона долларов, или в 2,6 раза, а объем поставок вырос на 242,4 тысячи тонн, или в 2,3 раза. По итогам отчетного периода Тунис занял 16-е место среди стран-импортеров азербайджанской нефти.

В январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Тунис было экспортировано 187 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 102,3 миллиона долларов.

Отметим, что за девять месяцев 2026 года экспорт нефти из Азербайджана увеличился на 13 процентов в стоимостном выражении.

По подсчетам агентства, в январе-сентябре из Азербайджана в другие страны было экспортировано 15,830 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 10,103 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимостной объем экспорта увеличился на 1,164 миллиарда долларов, или на 13 процентов. При этом в натуральном выражении показатель сократился на 1,166 миллиона тонн, или на 6,9 процента.