«Ziraat Bank Azərbaycan» выпустил облигации на сумму 15 млн манатов

БАКУ/Trend/ - Облигации ОАО «Ziraat Bank Azərbaycan» в объеме 15 миллионов манатов прошли государственную регистрацию.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Отмечается, что банком выпущено 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 15 миллионов манатов.

Ценные бумаги размещены методом публичного предложения и зарегистрированы государством 1 октября 2026 года.

Отметим, что банк начал свою деятельность на основании лицензии № 255, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 30 декабря 2014 года.

Банк создан в форме открытого акционерного общества в составе трех акционеров. В их число входят T.C. Ziraat Bankası A.Ş. с долей голосующих акций 99,98%, Ziraat Teknoloji A.Ş. — 0,01% и Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — 0,01%.