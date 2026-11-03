Как стратегия Мирзиёева вписывается в китайскую инициативу «Воздушный Шелковый путь»

БАКУ /Trend/ - Ташкент принимает (3–5 ноября) третью конференцию Рабочей группы «Центральная Азия — Китай» (C5+1) по сотрудничеству в сфере гражданской авиации. Встреча подчеркивает стремление Узбекистана укрепить свои позиции в качестве регионального авиационного и логистического хаба. В мероприятии принимают участие представители авиационных ведомств и авиакомпаний шести стран. Основные темы обсуждения — либерализация рынка, открытие новых авиамаршрутов и углубление региональной транспортной взаимосвязанности.

Конференция проходит на фоне расширения экономических связей между Китаем и Центральной Азией. По данным министерства коммерции КНР, товарооборот между сторонами в 2025 году достиг рекордных $106,3 млрд, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Рост торговли, инвестиций и туристических потоков формирует дополнительный спрос на эффективные транспортные связи, повышая роль гражданской авиации в региональном экономическом сотрудничестве.

Для Узбекистана встреча открывает возможность продвинуть национальную авиационную повестку в рамках инициативы «Воздушный Шелковый путь», укрепить прямое авиасообщение с китайскими городами и привлечь дополнительные международные авиакомпании на быстро развивающийся рынок страны.

«Воздушный Шелковый путь» как новое измерение региональной связности

Развитие авиационного сотрудничества между Китаем и Центральной Азией является частью более широких усилий по укреплению экономических и транспортных связей в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Основы нынешнего взаимодействия были заложены 24 января 2024 года, когда министерство транспорта Узбекистана и Управление гражданской авиации Китая подписали соглашение о совместном создании «Воздушного Шелкового пути». Инициатива направлена на расширение пассажирских и грузовых перевозок, либерализацию рынков авиаперевозок, укрепление коммерческого сотрудничества и формирование более интегрированной авиационной сети, связывающей Китай со странами Центральной Азии.

Первая конференция C5+1 по гражданской авиации прошла в июне 2024 года в китайском Сиане, заложив основу для постоянного механизма координации сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Вторая встреча состоялась в августе 2025 года в Астане. Ее участники обсуждали авиационную безопасность, интеграцию транзитных перевозок, профессиональную подготовку кадров, новые технологии и расширение международной маршрутной сети.

Решение проводить конференции ежегодно и поочередно в странах-участницах отражает растущее значение авиации как одного из инструментов региональной экономической интеграции.

Ожидается, что предстоящая встреча в Ташкенте будет посвящена реализации ранее достигнутых договоренностей и определению новых направлений сотрудничества, включая гармонизацию авиационного регулирования, либерализацию рынка, совместные проекты и расширение региональной маршрутной сети. Такой подход особенно актуален с учетом различий в уровне развития авиационных рынков стран Центральной Азии. Координация политики может способствовать сокращению административных барьеров, повышению совместимости операционных стандартов и созданию более благоприятных условий для авиакомпаний, заинтересованных в расширении регионального присутствия.

Для Китая укрепление авиационного сообщения открывает дополнительные возможности для развития торговли, туризма и инвестиций с регионом, который приобретает все большее значение в его международной экономической стратегии.

По данным министерства коммерции КНР, в 2025 году товарооборот Китая с пятью странами Центральной Азии впервые превысил $100 млрд. Экспорт Китая в регион достиг $71,2 млрд, а импорт составил $35,1 млрд.

Расширение коммерческих связей также повышает потребность в более быстрой перевозке представителей бизнеса, технических специалистов и доставке товаров высокой стоимости, создавая дополнительные возможности для развития авиаперевозок.

Узбекистан наращивает авиационный потенциал вслед за ростом спроса

Усилия Узбекистана по укреплению авиационного сотрудничества с Китаем совпадают со значительным ростом внутреннего рынка авиаперевозок. По данным Uzbekistan Airports, с января по сентябрь 2026 года аэропорты страны обслужили 12,66 млн пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество рейсов увеличилось на 10%, до 102 836, а объем обработки грузов и почты вырос на 27%, достигнув 84 800 тонн. В 2025 году аэропорты страны обработали 98 137 тонн грузов и почты, что на 12% больше показателя предыдущего года.

Президент Шавкат Мирзиёев определил превращение Узбекистана в международный авиационный хаб в качестве одной из стратегических задач. Выступая на церемонии закладки фундамента нового международного аэропорта в Ташкентской области 15 октября 2025 года, он обозначил амбиции страны по укреплению глобальной транспортной связности.

«В конечном итоге наша цель — превратить Узбекистан в крупный авиационный хаб, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг», — заявил Мирзиёев.

Он также объявил о планах увеличить национальный авиапарк до 180 воздушных судов, расширить количество маршрутов до 230 и довести ежегодное число внутренних и международных рейсов до 200 тыс. в течение следующих пяти лет.

Эти ориентиры формируют стратегическую основу участия Узбекистана в инициативе «Воздушный Шелковый путь». Ожидается, что укрепление авиасообщения с Китаем и другими странами Центральной Азии будет способствовать расширению международной маршрутной сети страны.

Расширение прямого авиасообщения с Китаем приобретает особое значение на фоне роста двусторонних туристических и деловых обменов. Авиакомпания China Eastern Airlines вышла на узбекский рынок в июле 2025 года, запустив регулярные рейсы по маршруту Сиань — Ташкент, а затем, 30 марта 2026 года, открыла направление Шанхай — Ташкент. Последний маршрут обслуживается четыре раза в неделю самолетами Airbus A330.

Китайская авиакомпания Loong Air также выполняет регулярные рейсы, связывающие Сиань и Чэнду с Ташкентом, а также Сиань с Самаркандом.

Расширение маршрутной сети сопровождается увеличением туристического потока. По данным Комитета по туризму Узбекистана, в 2025 году страну посетили более 278,9 тыс. граждан Китая, а только за первые шесть месяцев 2026 года — 223,5 тыс. человек. Эти данные показывают, что расширение прямых авиамаршрутов обусловлено растущим спросом на поездки между странами.

Развитие международного авиасообщения способствует реализации туристической стратегии Узбекистана, направленной на увеличение притока иностранных туристов в Самарканд, Бухару, Хиву и другие популярные направления страны.

В этом контексте открытие прямых маршрутов между аэропортами китайских городов и региональными аэропортами Узбекистана может способствовать диверсификации международного пассажиропотока, снижению зависимости от Ташкента как основного пункта въезда и росту экономической активности за пределами столицы.

Развитие международного авиасообщения вписывается в стратегию экономической модернизации, продвигаемую Президентом Шавкатом Мирзиёевым и предусматривающую привлечение иностранных инвестиций, расширение туристического сектора и укрепление позиций Узбекистана в глобальной транспортной системе.

Либерализация может изменить региональный авиационный рынок

Еще одной ключевой темой ташкентской конференции, как ожидается, станет либерализация рынка. Сокращение регуляторных барьеров может усилить конкуренцию, способствовать снижению стоимости билетов и расширить международную маршрутную сеть.

В настоящее время региональный рынок авиаперевозок во многом определяется двусторонними соглашениями о воздушном сообщении, ограничениями на частоту рейсов и различиями в национальном регулировании. Смягчение этих ограничений позволит авиакомпаниям открывать новые маршруты, увеличивать частоту полетов и улучшать транспортную связность между странами Центральной Азии.

Определенный пример такого подхода демонстрирует Казахстан. В ходе первой конференции C5+1 в Сиане в 2024 году Казахстан и Китай договорились расширить частоту авиарейсов и создать дополнительные возможности для международных перевозок, включая предоставление прав "пятой свободы воздуха". Эти права позволяют авиакомпаниям перевозить пассажиров или грузы между двумя иностранными государствами в рамках маршрута, связывающего их со страной регистрации перевозчика.

Дальнейшее открытие авиационного рынка может способствовать выходу на узбекское направление новых китайских перевозчиков, усилению конкуренции и расширению географии международных рейсов. Реализация этих возможностей будет зависеть от согласования авиационных стандартов, упрощения административных процедур и поддержания экономической эффективности новых маршрутов.

В перспективе более тесная координация регулирования может способствовать превращению фрагментированного авиационного рынка Центральной Азии в более интегрированную региональную сеть.

Авиаперевозки грузов — еще одно направление сотрудничества

Наряду с пассажирскими перевозками, грузовая авиация может стать еще одним перспективным направлением сотрудничества Китая и Центральной Азии. Рост взаимной торговли формирует дополнительную потребность в оперативной доставке товаров высокой стоимости и продукции, требующей особых условий или соблюдения сроков транспортировки, включая электронику, фармацевтические препараты, промышленные комплектующие и скоропортящиеся сельскохозяйственные товары.

Развитие грузовых авиаперевозок позволит Узбекистану расширить возможности экспортеров по выходу на международные рынки и укрепить позиции в региональных цепочках поставок. Важную роль в этом процессе сыграют инвестиции в грузовые терминалы, современные складские комплексы, таможенную инфраструктуру и логистические мощности аэропортов.

Важным направлением также станет интеграция авиационного транспорта с существующими железнодорожными и автомобильными коридорами. «Воздушный Шелковый путь» может дополнить уже действующую транспортную инфраструктуру, обеспечивая ускоренную доставку грузов и расширяя возможности мультимодальных перевозок между Узбекистаном, Китаем, странами Центральной Азии и западными рынками.

Перспективы: от двусторонних договоренностей к региональной интеграции

Третья конференция Рабочей группы C5+1 по сотрудничеству в сфере гражданской авиации в Ташкенте проходит в период расширения экономических связей между Китаем и Центральной Азией и усиления внимания региональных правительств к развитию транспортной связности.

Для Узбекистана встреча открывает возможность укрепить сотрудничество с Китаем и одновременно продвинуть более широкую стратегическую цель — стать одним из ключевых региональных транспортных и логистических центров. Рост пассажиропотока, расширение сети прямых рейсов в китайские города и увеличение числа туристов из КНР создают основу для дальнейшего развития авиационной отрасли.

Долгосрочные перспективы «Воздушного Шелкового пути» будут зависеть от способности стран-участниц преобразовать достигнутые договоренности в конкретные результаты, включая открытие новых маршрутов, увеличение частоты рейсов, укрепление партнерств между авиакомпаниями, расширение грузовых перевозок и гармонизацию авиационного регулирования.

Укрепление авиасообщения между Китаем и Центральной Азией также может открыть дополнительные возможности для развития транспортных связей с Южным Кавказом, Ближним Востоком и европейскими рынками, особенно при интеграции с действующими сухопутными транспортными коридорами.

Узбекистан может использовать свое географическое положение и проводимые экономические реформы для привлечения новых инвестиций, расширения международного делового сотрудничества и увеличения вклада транспортной отрасли и туризма в экономику страны.

Перспективы формирования единой региональной авиационной сети будут определяться уровнем координации между странами-участницами, темпами модернизации инфраструктуры и созданием конкурентных условий для авиакомпаний.