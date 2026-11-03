Объем сделок в манатах на фондовом рынке Азербайджана превысил ₼5 млрд

БАКУ /Trend/ - В III квартале 2026 года общий объем сделок в манатах, заключенных на первичном и вторичном рынках фондовой биржи Азербайджана, превысил 5 миллиардов манатов. Из них на первичный рынок пришлось 3,29 миллиарда манатов, на вторичный - около 1,74 миллиарда манатов.

Об этом говорится в статистическом бюллетене Национального депозитарного центра (НДЦ) за II и III кварталы 2026 года.

Согласно информации, в отчетном периоде на первичном рынке биржи было заключено 2 750 сделок в манатах. Для сравнения: во II квартале этот показатель составлял 21 919 сделок. При этом общий объем сделок на первичном рынке увеличился с 917,2 миллиона манатов в предыдущем квартале до 3,29 миллиарда манатов в III квартале. Таким образом, несмотря на резкое сокращение количества сделок, их совокупный объем вырос почти в 3,6 раза.

На вторичном рынке также зафиксирован значительный рост объема операций. Так, в III квартале было заключено 8 726 сделок в манатах на общую сумму 1,739 миллиарда манатов. Во II квартале количество сделок составило 5 533, а их общий объем - 138,4 миллиона манатов. Таким образом, объем операций на вторичном рынке увеличился примерно в 12,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом.

Значительные изменения произошли и в структуре операций с участием юридических и физических лиц. Так, в III квартале объем сделок с участием юридических лиц на вторичном рынке биржи составил 3,213 миллиарда манатов против 846,1 миллиона манатов во II квартале. Таким образом, показатель увеличился примерно в 3,8 раза.

Объем сделок с участием физических лиц в III квартале достиг 86,1 миллиона манатов. Во II квартале этот показатель составлял 79,5 миллиона манатов.

Что касается количества сделок, то в отчетном периоде на вторичном рынке было заключено 1 479 сделок с участием физических лиц и 51 сделка с участием юридических лиц. Во II квартале соответствующие показатели составляли 18 510 и 48 сделок.

В сегменте операций в долларах США в III квартале на первичном рынке было заключено 57 сделок на общую сумму 5 миллионов долларов. На вторичном рынке проведено 208 сделок на сумму 39,7 миллиона долларов.

Таким образом, в III квартале на фондовом рынке Азербайджана наблюдался существенный рост общего объема операций в манатах. При этом особенно заметно увеличился объем сделок с участием юридических лиц на вторичном рынке.