Турция не должна портить отношения с Азербайджаном из-за Палестины — Йылмаз Оздиль

БАКУ /Trend/ - Ни одна страна, кроме Турции, не подходит к международным вопросам через призму религии — каждый действует, исходя из интересов своего государства и народа.

Об этом сказал турецкий журналист Йылмаз Оздиль в своем выступлении на платформе YouTube.

"Иран находится на стороне Армении, а Израиль — на стороне Азербайджана. В этих отношениях ключевую роль играет не религиозная принадлежность, а национальные интересы государств и стратегическое партнерство", - сказал он.

Оздиль отметил, что в условиях формирования в регионе столь глубоких стратегических союзов отдельные круги в Турции уделяют чрезмерное внимание вопросам Палестины и единой школьной формы, а также пытаются вмешиваться в государственность и внутреннее управление Азербайджана.

«Возникновение проблем в отношениях Турции с Азербайджаном из-за Палестины — неверный подход. Президент Палестины 29 октября, в День Турецкой Республики, совершил визит в греческую часть Кипра — Республику Кипр. Ради палестинцев мы задеваем чувства Азербайджана. Израиль был одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана после ее провозглашения в 1991 году, в то время как Палестина долгие годы поддерживала позицию Армении. Азербайджан не забывает позицию Палестины в отношении Армении», — заявил он.

Й.Оздиль напомнил о недовольстве Турции в свое время связями Палестины с PKK и ASALA, а также отношении к этим организациям, отметив, что Анкара уже отодвинула эти вопросы на второй план.

Он также затронул тему военно-технического сотрудничества Азербайджана с Израилем. «Азербайджан приобрел у Израиля значительную часть вооружения, использованного во Второй Карабахской войне. Турция подчеркивает поставку Азербайджану беспилотных летательных аппаратов. Однако необходимо знать, что Азербайджан сотрудничает с Израилем в сфере совместного производства БПЛА еще с 2009 года», — сказал журналист.

Он также напомнил о переносе Дня Победы в Азербайджане с 10 на 8 ноября, что было сделано в знак уважения к памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. «Это решение демонстрирует глубину братских отношений между двумя странами. Кроме того, в 1919–1920 годах, во время войны за независимость Турции, азербайджанский народ не только оказывал Турции материальную помощь, но также азербайджанцы участвовали в национально-освободительном движении, отдавая свои жизни. Все это свидетельствует о том, что азербайджано-турецкое братство опирается на прочные исторические основы», — подчеркнул Й.Оздиль.