  1. Главная
  2. Азербайджан

Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС

Азербайджан Новость 3 ноября 2026 14:39 (UTC +04:00)
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС
Фото: Yelo Bank


Больше не нужно тратить время на очереди для оплаты предрейсового осмотра. Yelo Bank предлагает возможность оплачивать предрейсовый осмотр пассажирских и грузовых автомобилей онлайн через Интернет-банкинг. Теперь при проведении платежа пользователи могут самостоятельно выбрать вариант оплаты — с НДС или без НДС.

Услуга предназначена прежде всего для владельцев транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Она позволяет оплачивать предрейсовый осмотр онлайн, безопасно и из любой точки, без необходимости посещать соответствующие пункты оплаты. Это помогает экономить время и не отвлекаться от повседневных бизнес-процессов.

Оплата стала ещё удобнее благодаря обновлённому дизайну Интернет-банкинга Yelo. Понятный интерфейс позволяет быстро найти нужную операцию, а двухфакторная защита обеспечивает дополнительную безопасность платежей. Сервис доступен круглосуточно и без выходных как с компьютера, так и со смартфона.

Управляйте своим бизнесом из любой точки с Интернет-банкингом Yelo: https://ylb.az/ibank.

Xотите оформить бизнес кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости