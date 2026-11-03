Ратифицирован Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал Договор о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, а также Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между правительствами двух стран.

Как сообщает корреспондент Trend, соответствующие законопроекты обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном

Представленным законопроектом предусматривается утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, подписанного 23 августа 2026 года в Ташкенте.

Основной целью Договора, состоящего из 11 статей, является укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, а также развитие взаимного сотрудничества в различных сферах.

Согласно Договору, Стороны, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, основывают свои отношения на вечной дружбе, взаимном доверии, стратегическом партнерстве и союзничестве.

Документ предусматривает поддержку Сторонами позиций друг друга по основным вопросам, затрагивающим их коренные интересы, неучастие в блоках и объединениях, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Стороны, а также недопущение использования своих территорий в целях нанесения ущерба суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой Стороны.

Договор также предусматривает расширение межпарламентских связей, эффективное использование координирующей и стимулирующей роли Межгосударственного совета, проведение политических консультаций, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, транспортных и логистических связей, а также укрепление взаимодействия в сферах науки, образования, культуры, туризма и других областях.

Наряду с этим в Договоре подтверждается приверженность Сторон координации позиций по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также дальнейшему укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в предотвращении и урегулировании конфликтов, решении проблем региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Договор не направлен против третьих государств и не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из других двусторонних и многосторонних международных договоров.

Документ вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для его вступления в силу. Договор заключается на неопределенный срок.

При этом он может быть расторгнут по истечении 12 месяцев после получения другой Стороной письменного уведомления о намерении прекратить его действие.

Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения

Основной целью Соглашения о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между правительствами Азербайджана и Узбекистана, подписанного 23 августа 2026 года в Ташкенте и состоящего из 26 статей, является развитие сотрудничества между двумя странами в сфере пенсионного обеспечения и защита пенсионных прав граждан.

Согласно Соглашению, граждане одного государства при применении законодательства другого государства в области пенсионного обеспечения обладают равными правами и несут равные обязательства с гражданами этого государства.

Документ регулирует порядок определения пенсионных прав, исчисления и подтверждения страхового стажа, назначения, расчета, перерасчета и выплаты пенсий.

При определении права на пенсию в установленном Соглашением порядке учитывается страховой стаж, приобретенный на территориях государств Сторон, в том числе на территориях бывших Азербайджанской ССР и Узбекской ССР. Также учитывается страховой стаж (применительно к Азербайджану - и/или пенсионный капитал), приобретенный до вступления Соглашения в силу.

Компетентный орган каждого государства рассчитывает размер пенсии в соответствии со страховым стажем, приобретенным на его территории, на основании национального законодательства. Пенсии не могут быть уменьшены, временно приостановлены или отменены в связи с проживанием получателя на территории другого государства Сторон.

Кроме того, Соглашением предусматриваются перечисление пенсий на территорию другого государства, проведение медицинских обследований, обмен информацией и взаимная помощь между компетентными органами, рассмотрение обращений и жалоб, защита персональных данных, возврат излишне выплаченных сумм пенсий и их перерасчет.

Выплата пенсий будет осуществляться в евро или долларах США.

Соглашение распространяется также на страховые случаи, наступившие до его вступления в силу, и не затрагивает права и обязательства государств Сторон, вытекающие из других международных договоров, участниками которых они являются.

Документ подлежит ратификации и вступает в силу в первый день второго месяца, следующего за месяцем, в котором состоялся обмен ратификационными грамотами. Соглашение заключается на неопределенный срок.

С даты вступления нового Соглашения в силу утрачивает силу Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между правительствами Азербайджана и Узбекистана, подписанное 27 мая 1996 года в Баку.

По итогам обсуждений оба законопроекта были поставлены на голосование и приняты в одном чтении.