ЦБА выявил нарушения законодательства в деятельности Mobile Payment Solutions

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выявил нарушения законодательства в деятельности ООО Mobile Payment Solutions, являющегося организацией электронных денег.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, в ходе выездной проверки компании ЦБА выявил случаи несоблюдения требований законодательства и нормативно-правовых актов.

В связи с выявленными нарушениями регулятор выдал компании обязательные для исполнения предписания об устранении обнаруженных недостатков.

Решение принято на основании статьи 48.2.4 Закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики" и статьи 63.1 Закона "О платежных услугах и платежных системах".

Отметим, что Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью организаций, предоставляющих платежные услуги, и организаций электронных денег в Азербайджане. Одним из основных направлений надзорной деятельности является контроль за соблюдением этими организациями требований законодательства и нормативных правил, регулирующих предоставление платежных услуг и выпуск электронных денег.

Выдаваемые регулятором обязательные предписания направлены на устранение недостатков, выявленных в ходе надзорных проверок. Вместе с тем в распространенной ЦБА информации не уточняется, какие именно нарушения были выявлены в деятельности ООО Mobile Payment Solutions, каких направлений работы компании они касаются и в какой срок должны быть устранены.

Согласно данным открытого реестра, ООО Mobile Payment Solutions было зарегистрировано в качестве налогоплательщика 28 августа 2012 года. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) компании - 1302997441. Юридический адрес - город Баку, Ясамальский район, улица Таги Шахбази, дом 3. Уставный капитал общества составляет 857 тысяч манатов. Законным представителем компании является Гасанов Вюсал Мирзарагим оглу.

В последней выписке из реестра, выданной 19 июня 2026 года, указано, что компания является действующим налогоплательщиком, зарегистрирована в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), не относится к категории рискованных налогоплательщиков и не имеет задолженности по налогам перед государственным бюджетом. Эти сведения характеризуют статус компании исключительно с точки зрения налогового учета.

Напомним, что организации электронных денег и платежные организации являются участниками финансового рынка и предоставляют гражданам и субъектам предпринимательства услуги по осуществлению электронных платежей, денежных переводов и другие платежные услуги.

Соблюдение требований законодательства организациями, работающими в этой сфере, имеет важное значение для обеспечения безопасности платежных операций, защиты прав потребителей и поддержания доверия к финансовой системе.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 21 организация электронных денег и платежная организация.