В Азербайджане зарегистрированы облигации ипотечного фонда на ₼50 млн

БАКУ / Trend/ - Облигации Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на общую сумму 50 миллионов манатов прошли государственную регистрацию.

Об этом говорится в информации о государственной регистрации ценных бумаг.

Согласно информации, фондом было эмитировано 50 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча манатов каждая. Таким образом, общая номинальная стоимость выпуска составила 50 миллионов манатов.

Ценные бумаги были размещены посредством публичного предложения и зарегистрированы 12 октября 2026 года. Эмиссии присвоен государственный регистрационный номер AZ2116008684.

Отметим, что Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд осуществляет деятельность с целью развития системы ипотечного кредитования в стране, расширения возможностей населения по приобретению жилья, а также улучшения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам.

Фонд занимается рефинансированием ипотечных кредитов, а также предоставляет гарантии и субсидии по предпринимательским кредитам.