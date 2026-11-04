Цена на азербайджанскую нефть снизилась

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,05 доллара США, или на 2,6%, составив 113,45 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 2,4 доллара США, или на 2,2%, и составила 105,65 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,2 доллара США, или на 3,9%, составив 79,58 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,3 доллара США, или на 3%, составив 105,19 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, цена на нефть марки Brent в среду опустилась ниже 103 долларов за баррель, продолжив снижение на этой неделе на фоне оценки инвесторами возможных итогов продолжающихся мирных переговоров между США и Ираном.

"Представитель Министерства иностранных дел Катара заявил, что обе страны рассматривают новые предложения, выдвинутые посредниками для урегулирования разногласий.

Вместе с тем глава Высшего совета национальной безопасности Ирана в публикации в социальных сетях отметил, что ответ Вашингтона по-прежнему не является удовлетворительным.

Ранее на этой неделе США также нанесли удары по Ирану в рамках оборонительных операций, целью которых стали зенитные ракетные системы, использовавшиеся против американских объектов. Однако ограниченный масштаб этих ударов свидетельствует об отсутствии непосредственных предпосылок для возобновления масштабных военных действий", - передает Trading Economics.

Отмечается, что с начала текущей недели международный эталон нефти подешевел почти на 10%: "Давление на котировки оказывают надежды на возможный дипломатический прорыв, а также признаки восстановления экспорта нефти из стран Ближнего Востока".